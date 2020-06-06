تقرير حقوقي يلقي الضوء على حالات الاختفاء القسري في تركيا

تستمر تركيا في حملة القمع والإخفاء القسري للمعارضين منذ الانقلاب الفاشل في عام 2016.

و أصدرت منظمة التضامن مع الآخرين "Solidarity with OTHERS" ، وهي منظمة لحقوق الإنسان مقرها بروكسل ، تقريرًا حول حالات الاختفاء القسري في تركيا منذ عام 2016.

وفي السنوات الأربع الماضية، تم الإبلاغ عن 25 حالة اختفاء مريبة واتبعت معظم الحالات نمطاً موحدا من حيث ظروف اختفائهم، وإحجام السلطات عن التحقيق على الرغم من التماسات أفراد أسرهم.

وقدم التقرير الذي يحمل عنوان "الاختفاء القسري: سر تركيا المفتوح" تحليلاً لكل حالة على حدة للحوادث الـ 25 التي تم الإبلاغ عنها خلال السنوات الأربع الماضية ، مشيرًا إلى أن معظم الأشخاص المختطفين يزعم انتمائهم لمنظمة فتح الله جولن ، التي تتهمها الحكومة التركية ، بتدبير انقلاب فاشل في يوليو 2016.

كما كشف الضحايا، وكثير منهم من العاملين في القطاع العام الذين أُقيلوا من وظائفهم بسبب صلات مزعومة مع جولن، أنهم أُجبروا على التوقيع على بيانات إدانة لأنفسهم.

وأفاد التقرير بفقدان 7 أشخاص في عام 2019، اختفى 6 منهم في شهر فبراير. ولا يزال الموظف السابق في وزارة الصناعة يوسف بيلجه تونتش، الذي أُبلغ عن اختفائه في أغسطس 2019 في عداد المفقودين.

فيما لم يعد العديد من المبلغ عن اختفائهم، نقل التقرير شهادات لبعض المختطفين المفرج عنهم أن عملاء لجهاز المخابرات التركية اختطفوهم واقتيدوا إلى مرافق احتجاز سرية حيث استجوبتهم المخابرات بصورة غير قانونية.

وقال التقرير إن هذه الادعاءات تشير إلى عودة حالات الاختفاء التى قادتها قوات الأمن فى جنوب شرق البلاد الذى تقطنه اغلبية كردية خلال الثمانينات والتسعينات فى ذروة الصراع المسلح بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستانى المصنف إرهابيا.