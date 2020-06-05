غياب جواو فيلكس وكوستا يتواصل عن تدريبات أتلتيكو مدريد

اختتم نادي أتلتيكو مدريد صباح الجمعة جدول تدريباته الأسبوعي والذي شهد تواصل غياب المهاجم دييجو كوستا بسبب حمل زائد على العضلات.

ويتواصل استعداد أتلتيكو مدريد لمواجهة نادي أتلتيك بيلباو في الرابع عشر من يونيو الجاري على ملعب سان ماميس في الجولة 28 من الدوري الإسباني، والذي يشهد العودة إلى المنافسات بعد أكثر من شهرين ونصف من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وفي جلسة اليوم، ظهر يانيك كاراسكو وألفارو موراتا كأساسيين نظريا مع وجود توماس ليمار بين البدلاء المحتملين، في حين جاء سانتياجو أرياس كأبرز المستجدات في مركز الظهير الأيمن بدلا من كيران تريبييه.

وقبل ثمانية أيام على استئناف الليجا، قاد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مران الفريق الجمعة في غياب جواو فيليكس الذي يواصل التعافي من التواء في الركبة اليسرى ولن يشارك في المباراة على أي حال، نظرا لأنه إلى جانب الإصابة، يواجه عقوبة الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

من جانبه، ما زال أنخيل كوريا يواصل التعافي من إصابة عضلية، إلا أنه تدرب اليوم على العشب على هامش المران الجماعي.