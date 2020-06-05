السعودية تسجل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 95.748 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المملكة إلى 642 حالة، في حين تماثل للشفاء 70616 حالة، من بينهم 1651 خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 6.416 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 382 ألف حالة.