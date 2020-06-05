النطق بالحكم بحق رئيس وزراء ماليزيا السابق عبد الرزاق الشهر المقبل

من المقرر أن يصدر الحكم بحق رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبد الرزاق الشهر المقبل، في محاكمته المتعلقة بصندوق التنمية الحكومي "1 إم دي بي" طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وسيعلن القاضي عن حكمه في 28 يوليو المقبل، بعد الاستماع إلى إفادات ممثلي الإدعاء وفريق الدفاع في القضية المتعلقة بشركة "إس.آر.سي انترناشونال إس.دي.ان" وهي وحدة سابقة تابعة لصندوق التنمية الحكومي.

ويواجه نجيب اتهامات بسوء استغلال السلطة وخيانة الأمانة الجنائية وغسل أموال تشمل 42 مليون رينجيت (8ر9 مليون دولار) يزعم أنها من شركة "إس.آر.سي".

والقضية هي أول قضية يتم النظر فيها من ضمن العديد من الإجراءات التي يواجهها رئيس الوزراء السابق بسبب دوره المزعوم في الصندوق.

وتتضمن محاكمة نجيب 25 من إجمالي 42 اتهاما، بسبب دوره المزعوم في صندوق التنمية الحكومي، والتي تتضمن اتهامات بأنه تلقى رشاوى قيمتها 08ر2 مليار رينجيت (478 مليون دولار).

وكان قد تم توجيه الاتهام له لأول مرة في يوليو من عام 2018.

ويخضع صندوق التنمية الحكومي لتحقيق دولي للفساد في دول مثل سنغافورة وهونج كونج وسويسرا بسبب شكوك بأن 5ر4 مليار دولار من المال العام قد اختلسها مسؤولون ماليزيون رفيعو المستوى من بينهم رئيس الوزراء السابق وأقرب مساعديه.