سبورت: برشلونة يتحرك لتجديد عقد ميسي

أشارت التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن برشلونة ينوي اتخاذ أولى الخطوات الرسمية من أجل تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، داخل قلعة كامب نو، الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أنه من المتوقع أن يخاطب جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، ليونيل ميسي الأيام القادمة من أجل تجديد تعاقده مع الفريق، ومعرفة خطط الأرجنتيني للسنوات المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي الحالي في 30 يونيو 2021، لذلك فإنه من المقرر أن يدخل الأرجنتيني خلال الأسابيع المقبلة أخر سنة له في عقده مع الفريق الكتالوني، لذلك يرغب برشلونة في حسم الأمور هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن البند الذي يتيح ليونيل ميسي مغادرة برشلونة من جانب واحد ينتهي في 10 يونيو، على الرغم من عدم رغبة ميسي في استخدام ذلك الشرط، لشعوره بالارتياح داخل النادي، حيث كرر ذلك في أكثر من مناسبة.

يذكر أن ميسي الذي سيبلغ عامه الـ33 في 24 يونيو، لا يزال متحمسًا لمواصلة الفوز بالألقاب الفردية والجماعية مع برشلونة، حيث فاز معهم بالكرة الذهبية 6 مرات، وهو إنجاز فريد في عالم كرة القدم.