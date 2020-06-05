تزايد الإحباط بين المسنين في تركيا بسبب استمرار حظر تجولهم

- القرار استثنى المسنين المالكين لمتاجر





كشف تقرير لموقع الإذاعة الألمانية "دويتشه فيليه" بنسخته التركية، عن تزايد الشعور بالإحباط بين المسنين في تركيا بسبب استمرار القيود المفروضة عليهم في إطار خطط مواجهة وباء كورونا المستجد، حيث يشعر الأشخاص فوق سن 65 عامًا، بأنهم استبعدوا من خطط الحكومة التركية لعودة الحياة الطبيعية.

وأشارت جماعات المجتمع المدني إلى تصاعداً كبيراً في الغضب بين المسنين والذين يمثلون نحو 9 % من السكان.

ونقل الموقع عن الحقوقي وعضو نقابة المحاميين في إسطنبول نازان مور أوغلو قوله إن غضب هؤلاء الفئة حقيقي لأنهم يدفعون ثمن حرمانهم من حياتهم الاجتماعية".

وأضاف مورأوغلو أن حظر التجول على كبار السن تجاوز ما هو مسموح به بموجب الدستور، الذي يضع مبدأ التناسب للقيود المفروضة على الحقوق والحريات الأساسية.

ومن جانبها، قالت الكاتبة عائشة كولين إن الحكونة رفعت حظر التجوال عن الأشخاص المسنين الذين يملكون متاجر، مضيفة :" هنا، يصبح كسب المال فجأة أكثر أهمية من الصحة. أنا أعتبر هذا ظلماً كبيراً".

وطالبت كولين بمنح المسنين على الأقل نصف يوم للخروج وقضاء حاجياتهم والمشاركة في الحياة الاجتماعية.

وفرضت تركيا حظر التجول على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً بعد 10 أيام من تسجيلها أول حالة كوفيد19 في 11 مارس. وفي الأيام التالية، أدرج البلد تدريجيا من هم دون سن العشرين وجميع السكان في نطاق القيود.

وحتى 1 يونيو الجاري، أعلنت الحكومة تخفيف القيود رغم أن كبار السن لا يزالون محاصرين في منازلهم باستثناء أولئك الذين يستطيعون إثبات أنهم يعملون. حيث يرى مراقبون أن القرار يحركه دوافع اقتصادية.