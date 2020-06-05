بريطانيا ترفض دعوة الأطباء إلى توسيع نطاق ارتداء الكمامات

رفضت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة دعوة من الأطباء بجعل ارتداء الكمامات إلزاميا في المتاجر وغيرها من الأماكن العامة، بعدما أمرت باستخدامها في وسائل النقل العام بدءا من 15 يونيو.

وقالت الرابطة الطبية البريطانية (نقابة الأطباء)، إن الكمامات يجب أن تصبح إلزامية في "كل المناطق التي لا يمكن فيها دائما تطبيق التباعد الاجتماعي".

وقال وزير النقل جرانت شابس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الحكومة تعتقد أن هناك "فرصة أكبر" لحدوث عدوى خلال استقلال وسائل النقل العامة مقارنة بالذهاب إلى المتاجر.

وأضاف شابس: "اعتقد أن الاختلاف الكبير هو أنه في المتجر لا يقف المرء طويلا إلى جانب عميل آخر، وإنما هو مرور عابر".

وتابع: "ولكن في وسائل النقل العام قد تبقى إلى جوار أحدهم لمدة عشر دقائق، أو 20 دقيقة، أو 30 دقيقة، وبالتالي هناك فرصة أكبر للاقتراب من شخص لفترة زمنية أطول".

وأعلنت الحكومة أيضا حجرا صحيا لمدة 14 يوما على جميع الوافدين من الخارج بدءا من يوم الاثنين المقبل وهو ما حذرت شركات الطيران من أنه يمكن أن يسفر عن "كارثة اقتصادية".

وقال ويلي والش، المدير التنفيذي لمجموعة "آي إيه جي"، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، لـ "سكاي نيوز" اليوم الجمعة إن الشركة تدرس الطعن قضائيا على قاعدة الحجر الصحي.

وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة وفيات رسمية في أوروبا جراء فيروس كورونا، والتي وصلت إلى 40 ألف على صلة بفيروس كورونا، ولايزال معدل الإصابات لديها الأعلى بين الدول الأوروبية.