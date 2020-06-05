ضبط 42 ألف كمامة مجهولة المصدر في مدينة السلام

ضبطت أجهزة الأمن في القاهرة 42 ألف كمامة مجهولة المصدر فى مدينة السلام، وأمر مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي بتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة تلقى اخطارا من إدارة مباحث التموين يفيد بضبط أحد الأشخاص بمدينة السلام أول حال استقلاله سيارته وبتفتيشها عُثر بداخلها على 42 ألف كمامة "معدة للتصنيع" و 2000 علبه كرتون "معدة للتعبئة" و كمية من الأساتيك وزنت كيلو جرام و مسدسين شمع و 16 شمع أبيض وجميعهم مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم.

وأقر المتهم في محضر الشرطة بتحصله على المضبوطات من أحد مصانع المنتجات الورقية بالجيزة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة.