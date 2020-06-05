اكتشاف 43 إصابة بكورونا بين موزعي الطرود في مدينة دويسبورج الألمانية

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سجل مركز الفحص الاحترازي للإصابات بعدوى كورونا بمنطقة الراين الألمانية والمعروف باسم "راينتستس" 43 إصابة بالعدوى بين العاملين في مجمع توزيع الطرود بمدينة دويسبورج غربي البلاد.

وقال متحدث باسم المركز، اليوم الجمعة، إن المركز اختبر عددا إجماليًا يصل إلى 400 من موظفي توزيع الطرود بمدينة دويسبورج.

وتم وضع جميع المصابين بالعدوى في الحجر المنزلي، كما قال المتحدث.

ويعمل في توزيع الطرود بمدينة دويسبورج ومحيطها في منطقة الرور ما مجموعه ألف موظف.

وبمساعدة هذه الفحوص الطبية يمكن التعرف على تطورات الوضع في دويسبورج ومراقبتها.

وأفاد بيان للمجمع أن العمل يتواصل داخله وفقا للخطط الموضوعة.