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الجزائر تخفف قيود كورونا اعتبارا من يوم الأحد المقبل

رجل يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في الجزائر العاصمة في صورة بتاريخ 19 ابريل 2020. تصوير: رمزي بودينا - رويترز.
رجل يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في الجزائر العاصمة في صورة بتاريخ 19 ابريل 2020. تصوير: رمزي بودينا - رويترز.
الجزائر (رويترز)
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 3:07 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 3:07 ص

ذكر مكتب رئيس الوزراء الجزائري يوم الخميس أن البلاد ستستأنف بعض الأنشطة الاقتصادية وستسمح لعدد من الشركات بمعاودة فتج أبوابها اعتبارا من الأحد المقبل في إطار خطة لإنهاء إجراءات العزل العام المفروضة اتقاء لفيروس كورونا المستجد.

وقال إن الحكومة ستسمح لقطاع ”البناء والأشغال العمومية والري“ باستئناف النشاط للمساعدة في تخفيف أثر القيود التي فرضتها السلطات في مارس آذار جراء جائحة كورونا.

وستسمح الحكومة أيضا بمعاودة فتح شركات مثل المنتجة للأجهزة المنزلية إضافة إلى أسواق الخضر والفاكهة ومحال الحلويات وصالونات الحلاقة للرجال.

وأفادت الحكومة بأن المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات العزل ستبدأ في 14 يونيو حزيران، وستشهد السماح لمزيد من الشركات بمعاودة النشاط. ولم تخض في التفاصيل.

وقال مكتب رئيس الوزراء ”نجاح مخطط استئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطا بقدرة التجار والمتعاملين الاقتصاديين على ضمان سلامة موظفيهم وزبائنهم“.

وأبلغت الجزائر حتى الآن عن رصد 9831 حالة إصابة بكورونا فضلا عن 681 وفاة.

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