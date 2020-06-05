أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441هـ وحتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في خبر عاجل لها مساء اليوم الجمعة.

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وأضافت ‏«الداخلية» أن الاحترازات المطبقة في مدينة جدة تشمل حظر التجوال في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة صباحًا، إضافة إلى تعليق الصلاة في المساجد، ومنع التواجد في مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

‏وأشارت إلى تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، ومنع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، مع استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات، وكذلك السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات الحظر.

‏ولفتت إلى استمرار الفئات المستثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مـع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفـق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.