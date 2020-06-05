 الأردن يسجل 19 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 784 - بوابة الشروق
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الأردن يسجل 19 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 784

عمان - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 6:31 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 6:31 م

سجل الأردن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 784 حالة.

وذكرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - اليوم الجمعة، أن الاصابات توزعت إلى 16 إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، وأحدهم عبر حدود جابر، منهم 6 أردنيين، و10 من جنسيّات غير أردنيّة، إضافة إلى حالة لأردني قادم من الخارج وهو في أحد فنادق الحجر، وحالتان لشخصين من جنسيّة عربيّة قادمان إلى المملكة.

وقررت الحكومة الأردنية تنفيذ خطّة فتح القطاعات وفق مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا اعتباراً من يوم غدٍ السبت، والتي ستسمح بحريّة أكبر للحركة مع وجود بعض الاستثناءات، في ظل الوصول إلى مستوى "معتدل الخطورة".

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