أوبرادور: المكسيك لن تستطيع خفض إنتاج النفط بما يتجاوز ما تعهدت به

قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي إن بلاده لن تستطيع تعديل إنتاجها من النفط بما يتجاوز ما وعدت به في الاجتماع الأخير لتحالف أوبك بلس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوبرادور قوله إن المكسيك سوف تشارك في اجتماع أوبك بلس، الذى يضم دول منظمة الأوبك والدول المتحالفة معها من غير الأعضاء بالمنظمة، هذا الأسبوع، لكنها لن تمدد خفض إنتاجها لفترة أطول مما وافقت عليه بالفعل.

وذكر لوبيز أوبرادور أن المكسيك أغلقت بالفعل آبار نفط للوفاء بخفض الإنتاج، ودعا دول أخرى للوفاء بتعهداتها لخفض الإنتاج.