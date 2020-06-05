إعادة فتح لاس فيجاس أمام المقامرين والسياح وسط تدابير صحية جديدة

أعيد فتح الكازينوهات والفنادق على طول قطاع لاس فيجاس وفي جميع أنحاء ولاية نيفادا يوم الخميس بعد إغلاق دام 78 يومًا، ما أدى وجود حالة من التألق والبريق جنبا إلى جنب مع تدابير الصحة العامة داخل المدينة التي تشتهر باندية القمار والحياة الليلية.

ويتسم قطاع لاس فيجاس في مرحلة ما بعد الجائحة بإجراء فحوصات درجة الحرارة في مداخل الكازينوهات وتطهير النرد ومراعاة التباعد الاجتماعي بين ماكينات القمار.

واحتفل فندق بيلاجيو بإعادة افتتاحه من خلال إعادة تشغيل نافورته الضخمة.

وفي الوقت الذي أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن التدفق على القطاع ظل محدودا يوم الخميس، رحبت وول ستريت بسعادة بإعادة الفتح مع ارتفاع أسهم الكازينوهات.

وتأتي إعادة الفتح في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة إلى حد كبير تراجعا في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، إلا أن خبراء الصحة العامة يخشون حدوث موجة ثانية محتملة من الفيروس في الخريف والشتاء.