رئيس وزراء باكستان: نعطي أولوية للاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل وسط جائحة كورونا

أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان أن حكومته تعطي أولوية للاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل وسط جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن خان أصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية بتوفير كافة الحوافز الممكنة للصناعة وخلق فرص العمل للشباب، في الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة (2020-2021).

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني خلال ترأسه الاجتماع لاستعراض الاقتراحات والأهداف للميزانية العامة القادمة.

وقال إن جائحة فيروس كورونا أثرت سلبا على جميع شرائح المجتمع ونمو الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه نظرا تلك الحقائق، تركز الحكومة على تعزيز القطاعات التي يمكن أن تساعد في خلق فرص العمل للشباب وتعزيز العملية الاقتصادية في البلاد.

وأفاد بأنه برغم المشاكل المالية، أعطت الحكومة الحزمة الاقتصادية لدعم التجارة والصناعة بهدف تخفيف تأثير فيروس كورونا.

وأكد عمران خان ضرورة تسريع عملية الإصلاحات في القطاعات الاقتصادية المهمة.