 تركيا: ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الجمعة 5 يونيو 2020 1:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

تركيا: ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أنقرة - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 12:44 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 12:44 ص

أعلنت وزارة الصحة التركية، أمس، ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن حصيلة الإصابات بالفيروس بلغت 167 ألفا، و410، إثر تسجيل 988 حالة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأضافت أنه تم تسجيل 21 وفاة فقط، رفعت الإجمالي إلى 4 آلاف و630.

ووفقا للوزارة، تم تسجيل 926 حالة شفاء من فيروس كورونا، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 131 ألفا و788.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اجراء 54 ألفا و234 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و209 آلاف و583.

ووفقا للوزارة ،تراجع عدد المرضى بوحدات العناية المركزة إلى 602، والمرضى الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي إلى 265.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك