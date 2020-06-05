الاحتجاجات في السنغال تدفع السلطات لتخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

خففت السلطات السنغالية الخميس، القيود على التنقل وذلك بعد يومين من الاحتجاجات واسعة النطاق ضد إجراءات مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن وزير الداخلية علي نجويلي ندياي قوله للصحفيين في العاصمة داكار اليوم الخميس ، إن حظر التجول الجديد سيبدأ اليوم الخميس ، من الساعة 11 مساءً بدلا من الساعة 9 مساءً وسيستمر حتى الفجر.

وسيتم رفع القيود المفروضة على السفر على الطرق بين المناطق وسيتم السماح بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية، ومن بينها المطاعم والصالات الرياضية وأندية القمار.

وسجلت السنغال، التي تفرض قيودًا على التنقل منذ شهرين ، 021ر4 حالة إصابة مؤكدة و 45 حالة وفاة حتى اليوم 4 يونيو.