المغرب تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا و0 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 8030 حالة.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس حتى الآن، ارتفع إلى 7215 حالة بعد تماثل 20 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد حالات الوفاة على 208 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 6.416 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 382 ألف حالة.