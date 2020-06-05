أشرف زكي يخضع لفترة راحة قصيرة بعد تركيب دعامة بالقلب

يخضع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إلى فترة راحة قصيرة، بعد عودته إلى منزله عقب إجرائه لعملية لتركيب دعامة بالقلب، أمس، بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، تمنت السلامة والشفاء لأشرف زكى، بعد خضوعه لعملية جراحية دون الكشف عن تفاصيل، حيث نشرت دنيا عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، صورة تجمع أشرف زكى وزوجته روجينا، وعلقت: «دكتور أشرف زكى الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك.. وحمد الله على سلامتك من العملية وربنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة، وكلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير اللى بتبذله فى النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين وربنا يقومك بالسلامة».