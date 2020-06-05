شركة روسية تتعهد بتنظيف آثار تسرب زيت وقود من محطة تابعة لها

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قالت شركة التعدين الروسية نوريلسك نيكل اليوم الجمعة، إنها ستنفق أكثر من 10 مليارات روبل (145 مليون دولار) لتنظيف تسرب زيت الديزل الضخم من محطة طاقة حرارية تابعة لها.

ونقلت وكالة تاس الحكومية للأنباء عن فلاديمير بوتانين رئيس نوريلسك نيكل، قوله في مؤتمر عبر تقنية "الفيديوكونفرنس" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سنمولها بالكامل على حساب الشركة".

ووفقا لمجلة فوربس الشهيرة، فإن بوتانين (59 عاما) هو أغنى رجل في روسيا، بثروة تقدر بنحو 25 مليار دولار.

وأعلن بوتين حالة الطوارئ في مدينة نوريلسك الواقعة في القطب الشمالي، حيث حدث تسرب بما يقدر بنحو 20 ألف طن من الوقود الأسبوع الماضي في محطة طاقة حرارية تديرها شركة التعدين.

وقالت مسؤولة بيئية بارزة هذا الأسبوع إن الأمر قد يستغرق عقدًا على الأقل حتى يتعافى النظام البيئي المحلي من تبعات حادث تسرب زيت الديزل .