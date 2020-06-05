 تغريم «إينسكور أفريكا» في زيمبابوي بعد الاستحواذ على حصة دون إخطار حماية المنافسة - بوابة الشروق
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تغريم «إينسكور أفريكا» في زيمبابوي بعد الاستحواذ على حصة دون إخطار حماية المنافسة

هراري - د ب أ
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 11:05 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 11:05 ص

فرضت مفوضية المنافسة والتعريفات في زيمبابوي غرامة بقيمة أربعين مليون دولار زيمبابوي على شركة "إينسكور أفريكا" لأنها لم تخطر المفوضية بشأن صفقة استحواذها على حصة بنسبة 49 بالمئة في شركتين محليتين للأغذية ومعالجة المحاصيل الزراعية.

وأفادت صحيفة "هيرالد" الحكومية في زيمبابوي بأن المفوضية طلبت من "إينسكور" بيع الحصة بنسبة 49 بالمئة في شركتي "بروفيدز" و"برودوتريد".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيسة المفوضية، إيلين روباراجندا، قولها في مقابلة عبر الهاتف إن المسألة لم تحسم بعد.

وذكرت الوكالة أن صفقة الاستحواذ على شركة "بروفيدز" كانت خاضعة لسلسلة تحقيقات تمت على فترات خلال السنوات الست الماضية.

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