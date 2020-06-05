«فيها حاجة حلوة» للفنان الكبير حلمي التونى

نشر الفنان الكبير حلمى التونى هذه اللوحة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وقال: «إلى كل الزعلانين.. والمكشرين.. والزهقانين.. واللى مش طايقين.. أحب أفكركم....أن:» فيها حاجه حلوة».

والفنان حلمى التونى واحد من أهم الفنانين التشكيليين المصريين، كما يعد واحدا من أبرز الفنانين فى مجال تصميم الكتب والمجلات، فى مصر والعالم العربى؛ حيث عمل فى مجال تصميم أغلفة الكتب، والإخراج الصحفى لعدد من دور النشر، حتى بلغ عدد أغلفة الكتب التى رسمها أكثر من ثلاثة آلاف كتاب، فضلا عن المجلات التى رسم أغلفتها أيضا، وألف وصور العديد من كتب وملصقات الأطفال والتى نشرت بعدة لغات بواسطة المنظمات التابعة لـ «الأمم المتحدة». وولد حلمى التونى فى بلدة «تونة الجبل»، ببنى سويف، ومن هنا جاء لقب الأسرة، وجاء عشق حلمى التونى للتراث الكلاسيكى، ولما كانت والدته تنحدر من أصل تركى، فقد جمع فى شخصيته انفتاحا ثقافيا. رفض أن يلتحق بكلية الهندسة كتقليد عائلى، وفضل التوجه إلى الفنون الجميلة سنة 1953، ليتخصص فى الديكور المسرحى، كان شغوفا بالرسم والتلوين منذ انتظامه فى التعليم العام، فرأس جماعة الرسم فى مدرسة الترعة البولاقية الابتدائية، كما اعتمد عليه المدرسون فى تجميل المدرسة وتلبية رغباتهم فيما يطلبون من لوحات، ولم يكن التشجيع فى بيت العائلة بأقل منه فى المدرسة، كان يرسم ويلون بالطباشير حيوانات الحقول المجاورة، من بقر وجاموس وحمير وخراف وهو بعد فى الثالثة الابتدائية، الأمر الذى كان يثير حماس ذويه، بخاصة عمه المهندس الزراعى. ولا تكاد الإجازة الصيفية تبدأ، حتى ينهمك فى الرسم والتلوين يوميا إلى الساعات الأخيرة من الإجازة.

دائما يربط حديثه عن الفن بتعديل مسار التعليم فى مصر؛ حيث قال ردا على سؤال متى تتوقع الوصول إلى «مصر» التى ينشدها الفن؟: «حين ينتبه الناس إلى الطريق الصحيح وهو التعليم، والاهتمام بالثقافة الفنية ضمن التعليم».