قطر تسجل 1754 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

أعلنت ‏وزارة الصحة القطرية، عن تسجيل 1754 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 65 ألف و495 حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 49 حالة وفاة حتى الآن، في حين تماثل للشفاء 40935، من بينهم 1467 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 6.416 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 382 ألف حالة.