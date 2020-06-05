مقتل 16 مسلحا من عناصر طالبان في غارات جوية استباقية غرب أفغانستان

أكد مسؤول أفغاني، اليوم الجمعة، أن الغارات الجوية التي استهدفت حركة طالبان هي هجمات استباقية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16 مسلحا في ضواحي إقليم فرح الغربي الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم شرطة فرح محب الله محب- وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية- إن طالبان كانت تخطط لاقتحام نقاط تفتيش أمنية في المنطقة.

وأضاف أن الغارات الجوية، بناء على تقارير المخابرات، استهدفت عناصر من الحركة حوالي الساعة الواحدة صباحًا الليلة الماضية وأسفرت عن مقتل 16 مسلحا وإصابة خمسة آخرون.

وأفاد بأنه من بين القتلى قاري الزرقاوي وهو قائد محلي لطالبان.