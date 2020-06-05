 أطباء بلا حدود تعلق عمليات الدعم الطبي شمال موزمبيق بعد الهجوم الأخير - بوابة الشروق
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أطباء بلا حدود تعلق عمليات الدعم الطبي شمال موزمبيق بعد الهجوم الأخير

جنيف - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 7:51 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 7:51 م

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الجمعة تعليق عمليات الدعم الطبي الخاصة بها في شمال موزمبيق بعد الهجوم الإرهابي الأخير في 28 مايو الماضي.
وقالت المنظمة في بيان لها، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، إن فرقها الطبية "أُجبِرت على تعليق الدعم الطبي في ماكوميا (شمال شرقي موزمبيق)" بعد الهجوم.
وأوضحت رئيسة البعثة (كارولين جودرون روز) أن أعضاء الفرقة "اختبأوا في الأدغال ليومين تقريباً "، مضيفة أن "قدرتنا على الوصول للمحتاجين معرضة للخطر بسبب هذه الزيادة في العنف".
وكان مسلحون قد هاجموا مدينة ماكوميا شمال موزمبيق في صباح يوم 28 من مايو الماضي، ما تسبب في فرار آلاف السكان.

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