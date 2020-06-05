 الأموال تحل مشكلة مد خط مترو جديد تحت المنتدى الروماني في روما - بوابة الشروق
الجمعة 5 يونيو 2020 12:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الأموال تحل مشكلة مد خط مترو جديد تحت المنتدى الروماني في روما

روما - د ب أ
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 12:12 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 12:12 ص

قالت سلطات العاصمة الإيطالية روما، اليوم الخميس، إن الآلات المستخدمة في مشروع تشييد خط "مترو سي" الجديد تحت آثار "المنتدى الروماني" غير المكتمل في روما لم تعد معرضة لخطر التخلي عنها.

وكان هناك احتمال أن يتم ترك آلتي حفر للأنفاق عملاقتين تحت الأرض بين الكولوسيوم ( المسرح الروماني) وساحة "بياتسا فينيسيا" لعدم وجود تمويل لمواصلة الحفر لخط مترو سي.

ولكن بعد أن عرضت الحكومة المركزية توفير المزيد من الأموال ، أعطت سلطات المدينة الضوء الأخضر لمواصلة حفر الأنفاق وبناء محطة جديدة في ساحة "بياتسا فينيسيا"، بحسب بيان.

ومشروع خط مترو سي، الذي يعمل بشكل جزئي منذ عام 2014 ، هو محاولة تأخرت طويلاً لمعالجة بعض أوجه القصور في وسائل النقل العام في روما.

ولا يوجد بالمدينة المكتظة بالسكان بشكل كبير سوى خطي مترو آخرين فقط.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك