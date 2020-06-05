الأموال تحل مشكلة مد خط مترو جديد تحت المنتدى الروماني في روما

قالت سلطات العاصمة الإيطالية روما، اليوم الخميس، إن الآلات المستخدمة في مشروع تشييد خط "مترو سي" الجديد تحت آثار "المنتدى الروماني" غير المكتمل في روما لم تعد معرضة لخطر التخلي عنها.

وكان هناك احتمال أن يتم ترك آلتي حفر للأنفاق عملاقتين تحت الأرض بين الكولوسيوم ( المسرح الروماني) وساحة "بياتسا فينيسيا" لعدم وجود تمويل لمواصلة الحفر لخط مترو سي.

ولكن بعد أن عرضت الحكومة المركزية توفير المزيد من الأموال ، أعطت سلطات المدينة الضوء الأخضر لمواصلة حفر الأنفاق وبناء محطة جديدة في ساحة "بياتسا فينيسيا"، بحسب بيان.

ومشروع خط مترو سي، الذي يعمل بشكل جزئي منذ عام 2014 ، هو محاولة تأخرت طويلاً لمعالجة بعض أوجه القصور في وسائل النقل العام في روما.

ولا يوجد بالمدينة المكتظة بالسكان بشكل كبير سوى خطي مترو آخرين فقط.