الداخلية الألمانية تحقق في محاولة هروب متطرف اعتدى على كنيس يهودي

حتى بعد مرور ما يقرب من أسبوع على محاولة هروب "شتيفان ب." 28 عاما المشتبه في قيامه باعتداء إرهابي على كنيس يهودي بمدينة هاله الألمانية شرقي البلاد لم يتضح كيف هرب هذا المتطرف اليميني من حراسه لمدة خمس دقائق.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية اليوم الجمعة، إن الحادثة لم يكتمل التحقيق فيها بعد، مشيرا إلى أن بعض الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة يجب أن تفحص أولا كما أن تقرير إدارة السجن لم يصل بعد.

وكان أعلن يوم الأربعاء الماضي أن المشتبه فيه اختفى يوم السبت الماضي خلال تريضه داخل سجن "روتر أوكسه" (الثور الأحمر) بهاله لمدة خمس دقائق عن أعين حراسه.

وتسلق (ب.) سياجا يصل ارتفاعه إلى حوالي ثلاثة أمتار ونصف وركض إلى داخل أحد المباني محاولا البحث عن أبواب مفتوحة أو أغطية لبالوعات الصرف الصحي دون جدوى.

ولم تعلم وزارة العدل بالولاية بهذا الأمر إلا أمس الخميس وأعلنته على الجمهور.