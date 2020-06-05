 576 مخالفة كسر حظر وعدم ارتداء الكمامة بالغربية - بوابة الشروق
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576 مخالفة كسر حظر وعدم ارتداء الكمامة بالغربية

<br/>طارق رحمي

طارق رحمي
علاء شبل
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 1:06 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 1:06 ص

تواصل محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي، جهودها في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تسلم تقريرا الخميس، من إدارة المرور بالغربية، يفيد بتحرير عدد 576 مخالفة بمعرفة الإدارة شملت 528 مخالفة كسر حظر، و 44 مخالفة عدم ارتداء الكمامة أثناء القيادة، و4 مخالفات لسير مركبة التوك توك أثناء الحظر.

وناشد رحمي، المواطنين، الالتزام بقرار مجلس الوزراء والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة والمحال التجارية والأسواق وجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا.


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