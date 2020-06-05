كينيا تحظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في المناطق المحمية

بدأت كينيا اليوم الجمعة حظر المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في المناطق المحمية، مثل الشواطئ والغابات والمتنزهات الوطنية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة.

وقال وزير السياحة وشؤون الحياة البرية الكيني نجيب بلالا في بيان:"يؤكد الحظر التزام الحكومة في التصدي لخطر التلوث الناجم عن البلاستيك".

وكانت كينيا حظرت في عام 2017 الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، ولكن الحكومة قررت بعد ذلك التوسع في هذه المبادرة.

وأعلن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا العام الماضي مراجعة هذه القيود.

ورحبت جماعة "فليب فلوبي" المعنية بالحفاظ على البيئة بهذه الخطوة، وقالت إنها ستمنع الزوار من حمل الزجاجات البلاستيكية والأكواب والأطباق التي تستخدم لمرة واحدة وأدوات المائدة إلى المناطق المحمية.

ومع ذلك، قال الناشط جيمس واكيبيا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : "كنت أفضل لو تم تطبيق حظر المنتجات البلاستيكية في جميع أنحاء البلاد وليس فقط في المناطق المحمية" ، مضيفًا أن معظم المواد البلاستيكية تدخل إلى هذه المناطق عبر قنوات أخرى، مثل الأنهار ، بدلاً من البوابات الرئيسية.

وقالت وزارة البيئة والغابات في كينيا إن الأبحاث أظهرت تراجع استخدام الأكياس البلاستيكية في المناطق الساحلية منذ دخول الحظر حيز التنفيذ في عام 2017.