الشرطة العراقية تقتل داعشيا أثناء محاولته الهجوم على مزارع شمال البلاد

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين العراقية ( شمال) اليوم الجمعة بمقتل أحد عناصر تنظيم (داعش) أثناء محاولته الهجوم على أحد الفلاحين في منطقة تلول الباج غريي قضاء الشرقاط (280كم شمالي بغداد) فيما تمكن عنصر أخر كان يرافقه من الفرار نحو الصحراء الغربية.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة المحافظة إن "العنصرين كانا يحاولان فرض اتاوات على الفلاحين في موسم حصاد محصول القمح الذي بدأ قبل نحو اسبوعين".

وأضاف أن "قوة الاستخبارات نصبت كمينا لهما بعد أن هددا الفلاح في وقت سابق بوجوب دفع اتاوة الحصاد أو القتل، لكنه أبلغ قوات الأمن التي نصبت الكمين لهما فقتلت احدهما فيما لاذ الاخر بالفرار".

وتشهد مناطق زراعية في محافظة صلاح الدين حوادث إحراق لمزارعي القمح ينفذها عناصر التنظيم بقصد الحصول على اتاوات او التخريب الاقتصادي للبلاد.