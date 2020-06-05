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شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 9 مارس 2020. تصوير: إدجار جاريدو - رويترز.

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

ونزل نيكي 0.36 في المئة إلى 22613.08 نقطة، في حين خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 في المئة إلى 1599.56 نقطة.