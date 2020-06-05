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انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.
ونزل نيكي 0.36 في المئة إلى 22613.08 نقطة، في حين خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 في المئة إلى 1599.56 نقطة.