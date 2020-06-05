 المؤشر نيكي ينخفض 0.36 في بداية التعاملات في طوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي ينخفض 0.36 في بداية التعاملات في طوكيو

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 9 مارس 2020. تصوير: إدجار جاريدو - رويترز.
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 9 مارس 2020. تصوير: إدجار جاريدو - رويترز.
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 3:13 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 3:13 ص

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

ونزل نيكي 0.36 في المئة إلى 22613.08 نقطة، في حين خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 في المئة إلى 1599.56 نقطة.


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