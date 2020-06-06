 وزيرة الجيوش الفرنسية تعلن مقتل زعيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بمالي - بوابة الشروق
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وزيرة الجيوش الفرنسية تعلن مقتل زعيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بمالي

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي
(د ب ا)
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 11:54 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 11:54 م

قالت فلورنس بارلي اليوم الجمعة، عبر موقع تويتر، إن القوات الفرنسية قتلت زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال بشمال مالي، بحسب ما أورده موقع قناة "فرنسا 24" .

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