وزيرة الجيوش الفرنسية تعلن مقتل زعيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بمالي

قالت فلورنس بارلي اليوم الجمعة، عبر موقع تويتر، إن القوات الفرنسية قتلت زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال بشمال مالي، بحسب ما أورده موقع قناة "فرنسا 24" .