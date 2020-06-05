 غدا.. وزير الطاقة السعودي يعلن اجتماع أوبك وأوبك بلس - بوابة الشروق
الجمعة 5 يونيو 2020 5:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

غدا.. وزير الطاقة السعودي يعلن اجتماع أوبك وأوبك بلس

الرياض - د ب أ
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 4:54 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 4:54 م

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن هناك تنسيق بين الدولة المنتجة للنفط "أوبك وأوبك+" للاجتماع غدا السبت.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية"واس" اليوم الجمعة، عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم الجمعة، قوله" أن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي أوبك وأوبك+" معلنا "أن التنسيق جار لعقدها بعد ظهر غد السبت.

وكانت مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك+ اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 7ر9 مليون برميل يومياً خلال مايو ويونيو لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7ر7 مليون برميل يومياً في الفترة من يوليو إلى ديسمبر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك