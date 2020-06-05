أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن هناك تنسيق بين الدولة المنتجة للنفط "أوبك وأوبك+" للاجتماع غدا السبت.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية"واس" اليوم الجمعة، عن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم الجمعة، قوله" أن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي أوبك وأوبك+" معلنا "أن التنسيق جار لعقدها بعد ظهر غد السبت.

وكانت مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك+ اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 7ر9 مليون برميل يومياً خلال مايو ويونيو لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7ر7 مليون برميل يومياً في الفترة من يوليو إلى ديسمبر.