جهاز الشرطة الأوروبية يعلن إنشاء مركز جديد لمكافحة جرائم المال والاقتصاد

أعلنت مديرة جهاز الشرطة الأوروبية "يوروبول" اليوم الجمعة إنشاء مركز جديد للمساعدة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بشكل أكثر فعالية.

وقالت كاثرين دي بول إن إنشاء هذا المركز من شأنه أن يساعد في تعزيز التركيز على التحقيقات الجنائية بشكل أفضل، مما سيؤدي إلى مزيد من النجاح.

وتقدر "يوروبول" أن الجماعات الإجرامية تجمع حوالي 110 مليار يورو (6ر124 مليار دولار) سنويا، لكن دي بول تقول إنه تم مصادرة ما نسبته 2ر1 بالمئة فقط من هذا المبلغ.

وأوضحت دي بول: "علينا أن نتبع المال للقبض على المجرمين".

وأشارت دي بول إلى أن التقنيات القديمة لم تعد تجدي نفعا.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون إن الهدف من إنشاء المركز هو بناء تعاون أعمق بين البنوك ويوروبول، خاصة وأن الكثير من هذا النوع من الجرائم عابر للحدود.

وسيستعين المركز الجديد بخدمات 65 خبيراً للمساعدة في التنسيق بشأن مثل هذه التحقيقات الجنائية.

وستشمل موضوعات التحقيق الرئيسية قضايا الاحتيال والفساد وغسيل الأموال والسلع المزيفة، وجميع الجرائم التي يمكن أن تحقق أرباحًا عالية مقابل مخاطر منخفضة.