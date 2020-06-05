 وزارة الداخلية: تركيا تفرض عزلا عاما في عطلة نهاية الأسبوع في 15 مدينة - بوابة الشروق
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وزارة الداخلية: تركيا تفرض عزلا عاما في عطلة نهاية الأسبوع في 15 مدينة

حارس أمن يفحص درجة حرارة شخص يضع كمامة في اسطنبول يوم أول يونيو 2020. تصوير: اوميت بكطاش - رويترز.
حارس أمن يفحص درجة حرارة شخص يضع كمامة في اسطنبول يوم أول يونيو 2020. تصوير: اوميت بكطاش - رويترز.
أنقرة (رويترز)
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 3:22 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 3:22 ص

ذكرت وزارة الداخلية أن تركيا ستفرض عزلا عاما ليومين في عطلة نهاية الأسبوع في 15 مدينة في إطار جهود منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان إن المخابز وبعض المحال ستعمل خلال فترة الحظر الشامل تلك.


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