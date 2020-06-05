 بومبيو وبن زايد يبحثان وقف إطلاق النار في ليبيا - بوابة الشروق
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بومبيو وبن زايد يبحثان وقف إطلاق النار في ليبيا

أرشيفية
أرشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 2:55 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 2:55 ص

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثة هاتفية مع ولي عهد الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحثا خلالها ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وجاء في بيان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس أن وزير الخارجية بومبيو أجرى يوم الخميس محادثة هاتفية مع ولي عهد الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ناقشا خلالها القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

كما شكر بومبيو بن زايد على شراكته القوية مع الولايات المتحدة في مكافحة جائحة كوفيد-19 العالمية.

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