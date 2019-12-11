مقتل طفلين وإصابة 3 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بسوريا

قتل طفلان وأصيب ثلاثة مدنيين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي بسوريا.

ونقلًا عن الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، مساء الجمعة، قالت مصادر أهلية إن سيارة «تاكسي» مفخخة انفجرت بالقرب من المشفى الوطني مساء اليوم في مدينة رأس العين التي تنتشر فيها القوات التركية والمليشيات بالريف الشمالي الغربي للمحافظة، ما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة ثلاثة من المدنيين ووقوع أضرار مادية.

وأضافت «سانا» أن «المجموعات الإرهابية التي تأتمر بأوامر النظام التركي في ريف الحسكة الشمالي تفجيرات متعددة واقتتالًا بين المجموعات الإرهابية لاقتسام النفوذ والسيطرة الأمر الذي ينعكس سلباً على حياة الأهالي والمدنيين الذين يقعون ضحية التفجيرات والاقتتال»، بحسب الوكالة.