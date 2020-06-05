المكسيك تسجل 4442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية

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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك عن تسجيل 4442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس و816 وفاة جديدة.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 105680 وعدد الوفيات إلى 12545.