 المكسيك تسجل 4442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية - بوابة الشروق
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المكسيك تسجل 4442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية

أقارب رجل توفي بفيروس كورونا قبل نقله إلى المستشفى بجوار سيارة إسعاف تنقل جثته يوم 26 مايو 2020. تصوير: خوسيه لويس جونزاليس - رويترز
أقارب رجل توفي بفيروس كورونا قبل نقله إلى المستشفى بجوار سيارة إسعاف تنقل جثته يوم 26 مايو 2020. تصوير: خوسيه لويس جونزاليس - رويترز
مكسيكو سيتي (رويترز)
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 3:36 ص | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 3:36 ص

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك عن تسجيل 4442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس و816 وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 105680 وعدد الوفيات إلى 12545.


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