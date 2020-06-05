 ﻿ترامب يشيد ببيانات التوظيف الأمريكية - بوابة الشروق
الجمعة 5 يونيو 2020 4:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

﻿ترامب يشيد ببيانات التوظيف الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 4:30 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 4:30 م

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيانات الوظائف التي تظهر تراجع معدل البطالة، وأعلن عن عقد مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض للحديث عن سوق العمل.

وعلى تويتر، وصف ترامب البيانات بـ "الرائعة "، وأشار إلى أن الأسواق الآجلة ستظهر طفرة، في أقل من ساعة، عندما تفتح أسواق المال.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش)، وسيكون أول ظهور له أمام وسائل الإعلام خلال عدة من الأيام، بعد أن هزت البلاد هذا الأسبوع احتجاجات ضد قسوة الشرطة الأمريكية.

ولا يزال معدل البطالة عند مستوى مرتفع يبلغ 3ر13 بالمئة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك