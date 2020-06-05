رابطة الدوري الإسباني تعلن البروتوكول الرسمي لاستئناف الليجا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، اليوم الجمعة، بروتوكولها الرسمي الخاص بعودة النشاط.

ومن ضمنه أنه سيتم السماح فقط لأربع قنوات تليفزيونية، و8 مصورين و5 إذاعات راديو و6 محررين صحفيين، بدخول الملاعب لتغطية المباريات.

كما ينص البروتوكول على أنه سيتواجد في الملعب أيضا - بخلاف اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام - اثنان من مديري التواصل و4 أشخاص من وسائل إعلام النادي.

وهذا إلى جانب 4 من تليفزيون أو إذاعة راديو النادي، و6 من أفراد الأمن، و4 من المساعدين بقطاع وسائل الإعلام، و1 من "لا ليجا"، أي بمجموع 44 شخصا.

وأضاف البروتوكول أنه في المنشآت التي ستقام فيها المباريات، سيتواصل الالتزام بإجراءات الوقاية والحماية المقررة من قبل السلطات الصحية، والمجلس الأعلى للرياضة.

كما أن تطهير وتعقيم الملاعب، سيسمح بوجود علامات محددة لعبور العاملين في وسائل الإعلام، وأماكن محددة بملصقات للجلوس بها.

ومن المقرر عودة مسابقة "الليجا" في الـ11 من الشهر الجاري، بمواجهة بين إشبيلية وريال بيتيس.