عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم الجمعة، فيديو يرصد تعاطف عناصر الشرطة الأمريكية مع المتظاهرين في عدة مناطق مختلفة بالولاية، ليوجه أحدهم رسالة لطفلة، قائلًا: «أنا هنا لحمايتك، ليس لإيذائك على الإطلاق يمكنك الاحتجاج والاحتفال وفعل ما تريدين».

وأمسك رئيس الشرطة بيد اثنين من المتظاهرين وهو يقف وسطهما، لينحني احترامًا لفلويد والمحتجين، في حين عانق آخرين كنوع من إظهار الدعم لهم والتضامن معهم.

وقال رئيس قسم شرطة نيويورك، تيرينس موناهان: «لا يوجد ضابط شرطة هنا يبرر ما حصل لفلويد، نحن نقف معكم».

وتستمر المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجًا على مقتل جورج فلويد، على الرغم من حظر التجوال المفروض بسبب أزمة فيروس كورونا المستحج «كوفيد- 19».