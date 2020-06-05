فنلندا: برنامج إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي لمواجهة كورونا غير كاف

اعتبرت فنلندا أن برنامج إعادة بناء اقتصاد الاتحاد الأوروبي الهادف إلى التغلب على أزمة كورونا في صورته الحالية برنامج غير كاف.

وقالت الحكومة الفنلندية في بيان لها الخميس إنه لا بد من إجراء تعديلات على الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية قبل قبوله.

وأوضحت الحكومة في هلسنكي أن المنح يجب أن تخفض وأن ترفع مبالغ القروض، وبصفة عامة يجب تقليل حجم المساعدات وتقليص فترة السداد عن المدة المقترحة والتي تصل إلى 30 عاما.

وجاء في بيان الحكومة الفنلندية أيضا أن هناك مع ذلك إمكانية للعمل ضمن الفترة الزمنية المقترحة على تحسين الاقتراح.

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اقترحت الأسبوع الماضي بناء على مشروع ألماني فرنسي العمل ضمن برنامج إقراض مالي لتعافي الاقتصاد الأوروبي يتضمن مبلغا إجماليا قدره 750 مليار يورو.

واعترضت على ذلك كل من النمسا وهولندا والدنمارك والسويد – وهي الدول التي تسمى "الموفرون الأربعة"، لأنها تعارض مبدأ تحويل هذه القروض إلى منح.