كونتي: أزمة كورونا ستعيد الاقتصاد الإيطالي لمستويات عام 2000

- مسئول حكومى: 28% من الإيطاليين يخضعون لفحص الفيروس بحلول نهاية العام



قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أمس الخميس، إن الناتج المحلي الإيطالي سيتراجع إلى مستويات عام 2000، بسبب التداعيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وأضاف كونتى، في كلمته خلال افتتاحه ندوة رقمية تحت عنوان "إيطاليا تنطلق مجددا: تحليلات، وأفق واستراتيجيات لإيطاليا ما بعد مرحلة كوفيد-19": "لا يمكن أن يقتصر تحدي إعادة البناء، بالعودة إلى أوضاع ما قبل أزمة كوفيد-19، بل يتطلب جهدا استثنائيا"، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية.

ولفت كونتي إلى "ضرورة بذل الجهود لاستعادة السنوات العشرين الضائعة، لإعادة بناء التنمية القائمة على التماسك الاجتماعي والاستدامة والابتكار التكنولوجي وثورة المهارات".

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي: "نموذج التنمية المتبع في جميع الدول الغربية، على الرغم من أنه خلق ثروة، إلا أنه لم يخلق التماسك المطلوب في المجتمع".

في سياق متصل، أعلن دومينيكو أركوري، مفوض الحكومة الايطالية لحالة طوارئ فيروس كورونا، أنه بحلول 31 ديسمبر المقبل، سيكون 28% من الإيطاليين خضعوا للمسحة الخاصة بالكشف عن الفيروس.

وقال أركوري، في مؤتمر صحفي للحماية المدنية، أمس: "منذ بداية الأزمة، تم إجراء متوسط 39.500 مسحة في اليوم، وفي مايو بمعدل 61 ألف مسحة في اليوم".

وأشار أركوري إلى أن "الهدف كان زيادة هذا العدد بشكل مطرد إلى 84 ألفًا في اليوم، وقد تجاوزناه وسنكون قادرين على تحقيق 89 ألفًا في اليوم"، وفقا لمحطة "سكاي تي جي 24" الإيطالية.

كما تطرق المسئول الإيطالي إلى مسألة إعادة فتح الحدود الإقليمية في 3 يونيو، قائلاً: "استعدنا الجزء الأخير من حرياتنا بعد 84 يومًا من الإغلاق، الأمر يبدو وكأنه حقبة مضت".

وتابع أركوري: "عادت إيطاليا أكثر اتحادًا وحرية"، موضحا أنه ذلك نتيجة تضحيات ومسؤولية الإيطاليين وخيارات الحكومة والقدرة على تطبيقها في نفس الوقت.

من جهتها، قالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا ارتفع بواقع 88 حالة وفاة، أمس، مقارنة مع 71 في اليوم السابق فيما تباطأ معدل زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة ليسجل 177 مقارنة بنحو 321 حالة في اليوم السابق.

بدوره، قال عالم الفيروسات في جامعة ميلانو فابريتسيو بريلياسكو، إن هناك بؤر لعدوى كورونا نراها تخمد نصب أعيننا.

وأضاف بريلياسكو، في تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الدولية الإيطالية تعليقاً على بيانات هيئة الدفاع المدني الأخيرة: "لدينا اليوم توجها إيجابيا للمعطيات في كل من مقاطعات لومبارديا، ليجوريا وبييمونتي أيضًا"، مشيرا الى أنه "لا يزال هناك تداول للعدوى في لومبارديا، لكنه بنسبة منخفضة".