أوكرانيا واليونان يتفقان على استئناف خدمات النقل رهنا باستقرار الحالة الوبائية

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اتفقت أوكرانيا واليونان على استئناف خدمات النقل اعتبارًا من الأول من شهر يوليو المقبل، رهنا باستقرار الحالة الوبائية في البلدين.

وذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الأوكرانية- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة- أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونظيره اليوناني نيكوس دندياس بحثا هذه القضية خلال محادثة هاتفية.

وجاء في البيان: "عبر دميترو كوليبا ونيكوس ديندياس عن استعدادهما لاستئناف النقل بين أوكرانيا واليونان اعتباراً من 1 يوليو، رهناً باستقرار الحالة الوبائية في البلدين".

وتبادل وزيرا الخارجية تجاربهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19 والتغلب على آثار الوباء.

ودعا دندياس وزير خارجية أوكرانيا لزيارة اليونان عندما يصبح ذلك ممكنًا. وقبل الوزير الأوكراني الدعوة.

وأشار الطرفان إلى أهمية التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة لتنمية التجارة والاستثمار وكذلك التعاون في المجالات الثقافية والإنسانية والتعليمية.