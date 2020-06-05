الأمم المتحدة تطلق مبادرة مناخية جديدة في اليوم العالمي للبيئة

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أطلقت أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ مبادرة جديدة لمكافحة تغير المناخ، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة اليوم الجمعة.

وتحت شعار "سباق إلى الصفر"، فإن الحملة تهدف لوقف انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ مثل ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 "على أقصى تقدير".

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن ما يقرب من الف شركة و 458 مدينة و24 ولاية ومنطقة و 500 جامعة و36 مستثمرًا رئيسيًا قد التزموا بالفعل بخفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050.

ومن بين الشركات التي اعربت عن التزامها رولز-رويس ونستلة ومتاجر الأزياء العالمية انديتكس.

كما أعربت أكثر من 120 دولة عن التزامها بأن تصبح محايدة مناخياً بحلول عام 2050.

وكان رئيس مؤتمر المناخ العالمي المقبل، وزير الطاقة البريطاني ألوك شارما، قد ذكر في وقت سابق إنه يجب إعادة بناء اقتصادات العالم بشكل أكثر استدامة ونظافة بعد جائحة فيروس كورونا.