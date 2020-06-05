وزير التعليم العالي: مستشفى عين شمس الميداني تعالج حالات كورونا المختلفة وتستقبل المشتبه فيهم

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أمس الخميس المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، برفقة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعه عين شمس، الدكتور أيمن صالح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

وأشار الوزير إلى أن المستشفى تهتم بعلاج الحالات المرضية المختلفة ومنها استقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، كما توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة، ومن المقرر افتتاحها قريبا للبدء في توفير الخدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الزيارة للمستشفى للوقوف على مدى جاهزيتها وتجهيزها لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، وكذلك سرعة توفير كافة المتطلبات الضرورية لذلك، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الفرق الطبية وكافة العاملين.

جدير بالذكر أن هذه المستشفى الميداني استكمالا للدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهي مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمها بالمستلزمات الطبية.