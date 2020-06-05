مجلس الولايات الألماني يقر حظرا جزئيا لعلاجات التحويل الخاصة بالتوجه الجنسي

عقب موافقة البرلمان الألماني (بوندستاج)، وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، اليوم الجمعة، على حظر إخضاع القصّر مستقبلا لعلاجات التحويل، التي يدعي مطبقوها أنها تساعد الأشخاص المثليين جنسيا في أن يصبحوا مغايرين، وحظر إخضاع البالغين لها أيضا في ظروف معينة.

ومن المقرر أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ عقب إدراجه في الجريدة الرسمية.

وتنص القاعدة الجديدة على حظر تطبيق أساليب قمع التوجه الجنسي لمن هم دون 18 تماما أو للبالغين، وتفرض القاعدة عقوبات أيضا على من يجبر أو يهدد أو يخدع بالغا لإخضاعه لمثل هذه العلاجات.

وتصل العقوبة إلى السجن لمدة عام أو غرامة، كما من المقرر أيضا حظر الدعاية لمثل هذه النوع من العلاجات في المستقبل.

وكان وزير الصحة الألماني، ينس شبان، طرح هذه القاعدة قبل عام، مؤكدا أن "المثلية الجنسية ليست مرضا"، موضحا أن علاجات التحويل كثيرا ما تؤدي إلى معاناة جسدية ونفسية وتصيب الخاضعين لها بأمراض ولا تمنحهم العافية، مشيرا إلى أن المتضررين أبلغوا على سبيل المثال عن إصابتهم بالاكتئاب وأفكار انتحارية.

ولا توجد بيانات رسمية بأعداد المتضررين، إلا أن مؤسسة "ماجنوس هيرشفلد" الألمانية، المسماة على اسم اختصاصي الجنس والمؤسس المشارك لأول حركة مثليين في العالم، تقدر عددهم بالآلاف سنويا.