مسح: شعبا فرنسا وألمانيا الأقل رغبة في التطعيم ضد كورونا بين دول مجموعة السبع

رجل يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالحي المالي بالقرب من باريس يوم 11 مايو 2020. تصوير: جونسالو فوينتس - رويترز.

أظهر مسح أجري على شعوب دول مجموعة السبع الصناعية أن حوالي ثلثي الألمان مستعدون للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد".

وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد أبحاث كنتار أن 67 بالمئة من المستطلعين الألمان كانوا "بالتأكيد" أو "على الأرجح" على استعداد لقبول عرض بالتطعيم، حسبما أفادت مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية اليوم الجمعة.

وأوضحت النتائج أن ألمانيا بها ثاني أدنى مستوى من بين من لديهم الرغبة في التطعيم داخل مجموعة السبع- والتي تتكون من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

وكان الفرنسيون الأقل رغبة في التطعيم على مستوى مجموعة السبع، بنسبة 58 بالمئة. وكانت بريطانيا أعلى الدول جاهزية للتطعيمات بنسبة 78 بالمئة تليها إيطاليا بنسبة 74 بالمئة.

يشار إلى أنه لا يوجد لقاح متاح حاليًا لتطعيم الشعوب ضد فيروس كورونا، لكن الباحثين في جميع أنحاء العالم يتسابقون من أجل التوصل إلى تطعيم مرشح قابل للإستمرار.

وأفادت فونكه أن الاستطلاع شمل ما لا يقل عن الف شخص في كل دولة وجرى خلال الفترة بين 26 مايو والأول من يونيو.