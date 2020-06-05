مفوضة أوروبية: رفع القيود المفروضة على السفر غير العاجل إلى دول التكتل تدريجيا الشهر المقبل

أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون اليوم الجمعة، بعد مؤتمر عبر تقنية "الفيديوكونفرنس" مع وزراء داخلية التكتل، إن السفر غير العاجل إلى الاتحاد الأوروبي سيعود على مراحل في يوليو المقبل.

وقالت جوهانسون إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقريبًا تؤيد تمديد القيود القائمة حاليًا حتى 15 يونيو الجاري لمدة أسبوعين آخرين في محاولة للقضاء على جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفة أنه سيتم رفعها تدريجياً منذ مطلع يوليو المقبل.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول المجاورة غير المرتبطة بالاتحاد الأوروبي، وهي سويسرا والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا، قيودًا على الدخول في مارس في ذروة الأزمة الصحية.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر اليوم الجمعة إن تخفيف القيود في يوليو سيعني أن القدرة على دخول الاتحاد الأوروبي ستعتمد على عدد الحالات المصابة بالفيروس الفتاك والوضع الصحي في تلك البلد.