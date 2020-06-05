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تونس تعلن عدم تسجيل إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا

أسماء الدسوقي
نشر فى : الجمعة 5 يونيو 2020 - 12:29 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يونيو 2020 - 12:29 م

أعلنت ‏وزارة الصحة التونسية، عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليبقى العدد الإجمالي للمصابين 1087 حالة مؤكدة.

وأضافت الوزارة أن حالات الشفاء بلغت 969 حالة شفاء، في حين بلغت حالات الوفاة 49 حالة، في حين لا تزال هناك 69 حالة حاملة للفيروس، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء التونسية «وات»، صباح اليوم الجمعة.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 6.416 مليون حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 382 ألف حالة.

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